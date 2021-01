BVB-Sportchef Zorc hofft auf Schalke-Klassenerhalt – Hamann lobt Gross: "Hervorragende Entscheidung"

Trotz der großen Krise beim Lokalrivalen FC Schalke 04 liegt den Verantwortlichen von Borussia Dortmund Häme fern. Im Gegenteil: BVB-Sportdirektor Michael Zorc hofft darauf, dass die Königsblauen sich in den kommenden Monaten noch vor dem Abstieg retten können. "Grundsätzlich wünsche ich schon, dass Schalke 04 die Klasse hält" , sagte Zorc auf der Pressekonferenz der Schwarz-Gelben vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag (15.30 Uhr/Sky).

Der Dortmunder Sportchef begründete seinen durchaus nicht selbstverständlichen Wunsch auch: "Diese Konkurrenz in unmittelbarer Nachbarschaft hat Tradition. Das wünschen wir uns auch für das nächste Jahr". Den Schalker Turnaround zu schaffen, ist allerdings nicht seine Sorge, sondern die des neuen S04-Trainers Christian Gross . Dass der Schweizer, der bereits vierte Coach der Knappen in dieser Saison, die richtige Wahl ist, davon ist Sky-Experte Dietmar Hamann indes überzeugt.

Der frühere Stuttgart-Trainer habe zu Schalke passende Fähigkeiten, so der Ex-Nationalspieler. "Er ist ein Trainer, wenn der in die Kabine kommt, dann stehen die Jungs stramm" , sagte Hamann und hob hervor, dass der 66-Jährige mehrere Sprachen spreche. Wichtig sei zudem, dass Gross sich als extrem erfahrener Mann "Vertrauen und Respekt" nicht erst erarbeiten müsse. Hamanns Fazit: "Ich halte es für eine hervorragende Entscheidung."

Hamann ist überzeugt, dass Schalke trotz 29 Spielen in Folge ohne Sieg und dem Absturz auf den letzten Tabellenplatz das Rüstzeug hat, um in der Bundesliga zu bleiben. "Ich habe vorher (vor der Ernennung von Gross, d. Red.) schon gedacht, dass sie da unten rauskommen. Mit ihm hat sich das verstärkt." Vor dem Auswärtsspiel bei Hertha BSC am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) haben die Schalker allerdings bereits einen deutlichen Rückstand auf das rettende Ufer - und erst vier Pünktchen auf dem Konto.