Trainer-Diskussion um Favre beim BVB? Sportdirektor Zorc reagiert gereizt: "Bin kein Papagei"

Die Frage, wie die Leichtigkeit ins Dortmunder Spiel zurückkehren soll, konnte der langjährige BVB-Kapitän ebenfalls nicht eindeutig beantworten. "Das ist in der Tat nicht ganz so einfach. Jeder, der sich im Fußball auskennt, weiß, dass das nicht auf Knopfdruck geht", meinte Zorc. "Wir spielen im Moment nicht gerade die Sterne vom Himmel. Aber deswegen muss man weiter an sich arbeiten und an sich glauben", ergänzte er. Einen Mangel an Willen wollte er der Mannschaft "insbesondere in den letzten Spielen" jedenfalls nicht attestieren.