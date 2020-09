BVB-Manager Michael Zorc warnt nach schwachen Testspielen: "Die Antennen müssen an sein"

Anzeige

Ist Borussia Dortmund etwa noch nicht bereit für die neue Bundesliga-Saison? Die Auftritte bei den vergangenen Testspielen befeuern diese Annahme. Noch im Trainingslager in Bad Ragaz (Schweiz) war der BVB über die österreichischen Erstligisten SCR Altach (6:0) und Austria Wien (11:2) hinweggefegt. Doch gegen Feyenoord Rotterdam (1:3), den SC Paderborn (1:1) und den VfL Bochum (1:3) enttäuschte das Team von Trainer Lucien Favre gleich dreimal in Folge.

Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc sieht sich daher nun in der Pflicht, einige warnende Worte an die Mannschaft zu richten. "Die Spiele waren leistungsmäßig nicht das, was wir uns vorstellen", sagte er gegenüber Sport1. Der 58-Jährige weiter: "Wir wollen keinen aufgesetzten Alarmismus erzeugen - die Antennen müssen aber jetzt bei jedem an sein. So langsam müssen wir in den Wettbewerbsmodus kommen." Allzu große Sorgen macht sich Zorc allerdings nicht: "Natürlich waren die jüngsten Ergebnisse in den Testspielen nicht gut. Wir können das Ganze aber gut einordnen."

Erschwerend hinzu kommt aber, dass gerade in der Defensive einige Spieler verletzt oder angeschlagen sind. Mats Hummels ist nach seiner Verletzung am Sprunggelenk wieder fit - doch neben ihm stehen Coach Favre aktuell nur Manuel Akanji und Routinier Lukasz Piszczek als gelernte Abwehrspieler zur Verfügung. Marcel Schmelzer, Dan-Axel Zagadou und Mateu Morey fallen im ersten Pflichtspiel in der ersten DFB-Pokal-Runde gegen den MSV Duisburg am 14. September aus. Ob der BVB dann mit Nico Schulz, der gerade verletzt von der Nationalmannschaft abgereist ist, und PSG-Neuzugang Thomas Meunier, der nun mit Belgien wieder Pflichtspiel-Luft schnuppern soll, planen kann, ist noch nicht sicher.