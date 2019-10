BVB-Sportdirektor Michael Zorc kritisiert WM-Vergabe nach Katar: "Irre Entscheidung"

Die Leichtathletik-WM in Katar (Doha) ist gerade zuende gegangen. Doch schon in drei Jahren steht das nächste Großereignis im Wüstenstaat an. 2022 wird die Fußball-WM im reichsten Land der Welt stattfinden - und das im Winter. Michael Zorc kann diese Entscheidung nicht nachvollziehen. Der BVB-Verantwortliche sprach im Kicker von einer "absolut falschen, irren Entscheidung". Sportliche Gründe hätten "offensichtlich keine Rolle".