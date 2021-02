Berater Mino Raiola: "Zehn Klubs" können sich Transfer von BVB-Star Erling Haaland leisten

Ein vorzeitiger Abschied von Erling Haaland schien bei Borussia Dortmund in den vergangenen Monaten eigentlich kein Thema zu sein. Eine Ausstiegsklausel besitzt das Supertalent erst im Sommer 2022, für die kommende Spielzeit galt ein Verbleib eigentlich als gesichert. Die schlechte Position des BVB und die außergewöhnliche Form des 20-Jährigen lässt die Spekulationen allerdings nun doch hochkochen: Muss die Borussia sich womöglich doch vorzeitig von Haaland verabschieden? Anzeige

Entsprechende Gerüchte wollte Haaland-Berater Mino Raiola in einem Interview mit der BBC nicht kommentieren. "Das Problem, das es in England gibt: Wann immer ich meine Meinung sage, dreht jeder sofort ab", sagte der exzentrische Italo-Niederländer. "Klubs sind dadurch gestresst oder werden dadurch von außen gestresst. Ich habe gelernt, nicht zu viel darüber zu reden." Es sei allerdings "klar, dass gerade jeder auf Erling schaut als ein möglicher zukünftiger Star. Es ist so schwierig, in seinem Alter und auf diesem Level das zu tun, was er tut".

Haaland hat sich im vergangenen Jahr beim BVB zu einem der talentiertesten Stürmer der Welt gemausert. In seinen bisherigen 43 Spielen für die Borussia schoss er 43 Tore und bereitete zehn weitere Treffer vor. Am Samstag hatte er beim 4:0 im Revierderby gegen Schalke einen Doppelpack geschnürt. Raiola: "Er wird einer der zukünftigen Stars des nächsten Jahrzehnts sein. Weil wir sehen, dass Spieler wie Ibrahimovic, Ronaldo oder Messi in ein Alter kommen, wo sich jeder fragt: Wie lange können wir sie noch genießen?" Deshalb würde derzeit jeder auf die neue Generation um Haaland schauen.

Offen bleibt, wie lange der noch bis 2024 an den BVB gebundene Stürmer noch in Dortmund bleibt. Der Klub ist zurzeit mit sechs Punkten Rückstand auf den vierten Platz weit entfernt von der Qualifikation für die Champions League, die für einen Verbleib des 20-Jährigen wohl essentiell ist. Diese Frage sei "ohne Zweifel ein entscheidender Faktor", sagte Haaland in der vergangenen Woche dem norwegischen Sender Viaplay. "Die Champions League ist das wichtigste Turnier. Und ich erwarte von mir, in jeder Saison für den Rest meiner Karriere dort spielen. Die Champions League ist besonders für mich."



Raiola: Vier potenzielle neue Haaland-Arbeitgeber in England