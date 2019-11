BVB-Mitgliederversammlung: Fans empfangen Marco Reus & Co. mit Buhrufen und Pfiffen

Mit Buhrufen und Pfiffen sind Trainer Lucien Favre, Kapitän Marco Reus und die Mannschaft von Borussia Dortmund am Sonntag auf der BVB-Mitgliederversammlung empfangen worden. Zwar gab es auch Applaus, die Unmutsbekundungen der Fans nach den zuletzt enttäuschenden Leistungen überwogen jedoch. Mit Spannung wird auf der Veranstaltung vor allem der Rede von Klubchef Hans-Joachim Watzke erwartet. Der Geschäftsführer hatte sich nach der desaströsen 0:3-Halbzeit beim 3:3 gegen den SC Paderborn am Freitagabend noch nicht öffentlich geäußert.

BVB-Sportdirektor Michael Zorc bestätigt: "Wir gehen mit Lucien Favre in das Spiel in Barcelona"

Max Eberl traut BVB-Coach Lucien Favre "Turnaround" in Dortmund zu: "Großartiger Trainer"

Aus dem Führungszirkel war somit einzig Sportdirektor Michael Zorc zu vernehmen, der dem unter Druck geratenen Favre zumindest für die Champions-League-Partie am Mittwoch beim FC Barcelona das Vertrauen aussprach. "Wir gehen mit Lucien Favre in das Spiel in Barcelona und erwarten, dass wir da eine deutliche Leistungssteigerung sehen", hatte der Manager der Funke Mediengruppe gesagt.