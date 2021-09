Schiedsrichter Aytekin erklärt nach Gelb-Rot-Wirbel: Darum musste BVB-Profi Mo Dahoud vom Feld

"In der Summe war mir das respektlose Abwinken zu viel", meinte der Unparteiische bei Sky: "Wir haben ein Mindestmaß an Respekt verdient." Aytekin weiter: "Man kann das diskutieren - aber warum macht er das völlig ohne Not? Er muss nicht so in Erscheinung treten und kann die Entscheidung einfach akzeptieren." Beim BVB sah dies nicht jeder so, auch wenn man die Schuld an der 0:1-Niederlage nicht auf den Referee schieben wollte. "Deniz ist einer der besten Schiedsrichter, den wir in Deutschland haben", meinte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl, betonte aber auch, dass er von Aytekin in dieser Situation mehr Souveränität erwartet hätte.