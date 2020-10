Vierter Dreierpack in Folge: BVB-Juwel Moukoko trifft auch gegen Essen – Tor-Debüt für Bynoe-Gittens

Moukoko, der am Freitag explizit von Bundestrainer Joachim Löw geadelt worden war , hatte die Dortmunder mit einem Foulelfmeter in der 17. Minute in Führung geschossen. Ansgar Knauff (45.) legte noch vor der Pause den zweiten Treffer nach. Im zweiten Durchgang kontrollierte die junge Borussia, für die Moukoko im Pokalspiel gegen Wehen (3:0) sowie in den Ligaspielen gegen Preußen Münster (5:0) und gegen Schalke (3:2) drei Tore erzielt hatte, die Partie weiter nach Belieben. Bynoe-Gittens, der gegen S04 erstmals für seinen neuen Klub aufgelaufen war , erhöhte auf 3:0 (72.), Moukoko (76., 84.) und Bradley Fink (83.) bauten die komfortable Führung des Tabellenführers weiter aus.

Löw hatte Moukoko zuvor in den höchsten Tönen gelobt. Den jungen Stürmer habe er "bisher noch nicht live vor Ort gesehen", erklärte der Bundestrainer gegenüber bundesliga.com zwar. "Es ist schwierig zu glauben, dass jemand in so einem Alter, so viele Tore geschossen hat", sagte Löw. Tatsächlich ist Moukokos Torquote außergewöhnlich. Nach 90 Toren in 56 Spielen (!) in der U17-Bundesliga rückte der Teenager vor der vergangenen Saison in die A-Junioren-Staffel auf - wo ihm seither 43 Tore in 23 Spielen glückten.