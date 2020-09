Auch Marco Reus und Jude Bellingham treffen: BVB lässt dem MSV Duisburg keine Chance

Mit einem Traum-Comeback von Marco Reus und einem starken Einstand von Jude Bellingham ist Borussia Dortmund in die zweite Runde des DFB-Pokals spaziert. Der deutsche Vizemeister gewann beim Drittligisten MSV Duisburg mit 5:0 (3:0) und feierte damit auch eine gelungene Generalprobe für den Bundesliga-Start am kommenden Samstag gegen Borussia Mönchengladbach. Fast noch ein wenig höher als der deutliche Sieg dürfte beim BVB aber die Rückkehr von Kapitän Reus bewertet werden. Der zuvor monatelang verletzte Offensivallrounder wurde in der 57. Minute eingewechselt und traf nur wenige Sekunden später und mit seinem ersten Ballkontakt zum 5:0.