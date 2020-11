BVB nach Pleite gegen Köln bedient - Coach Lucien Favre: "Natürlich bin ich tief enttäuscht"

Wie konnte das passieren? Borussia Dortmund hat eine Woche nach dem 5:2-Spektakel-Sieg gegen Hertha BSC und vier Tage nach dem überzeugenden 3:0-Erfolg in der Champions League gegen den FC Brügge nun eine bittere Heimniederlage kassiert. Gegen den zuvor seit 18 Spielen sieglosen 1. FC Köln verlor die Mannschaft von Trainer Lucien Favre am Samstag mit 1:2 - und dem Coach fehlten förmlich die Worte: "Natürlich bin ich tief enttäuscht. Du verlierst heute zuhause gegen Köln", sagte der Schweizer bei Sky. Die Kölner feierten ihren ersten Sieg beim BVB seit April 1991. Anzeige

Favre blieb vor dem Partie seinen Prinzipien treu und sorgte mit fünf neuen Spielern in der Startelf erneut für eine umfangreiche Rotation. Doch diesmal tat sich sein Team, das auf den verletzten Raphael Guerreiro verzichten musste, mit dem Umbau schwer und lag bereits in der neunten Minute hinten. Nach Ecke von Ondrej Duda war Ellyes Skhiri zur Stelle und beförderte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. Skhiri erzielte auch den Treffer zum 2:0 für die Kölner, wieder nach einem Eckball. Dem BVB gelang in Form von Thorgan Hazard (74.) nur noch der Anschlusstreffer.

Der belgische Mittelfeld-Star war nach Abpfiff bedient: "Es ist kein gutes Gefühl heute. Klar, müssen wir es besser machen nach den Ecken", so Hazard. Das gleiche Tor hätte es "zweimal" gegeben, lamentierte der Bruder von Real-Madrid-Star Eden Hazard. Auch Außenverteidiger Felix Passlack war angesichts der Niederlage natürlich unzufrieden. "Das war in der ersten Halbzeit auf jeden Fall zu wenig. Wir haben bei den Standards geschlafen", kritisierte der BVB-Profi. "Solche Nachmittage gibt es, aber gerade in der ersten Halbzeit hatten wir viele Ungenauigkeiten, viele Fehlpässe."