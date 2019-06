BVB-Nachwuchschef Lars Ricken: Das ist der Plan mit Talent Youssoufa Moukoko

Borussia Dortmund baut schon ab Sommer in der U19 auf den erst 14-jährigen Youssoufa Moukoko. Nach 46 Toren in der Liga für die U17 geht´s für den Stürmer hoch in die U19. "Youssoufa hat jetzt das Alter erreicht, in dem er in der U19 spielen darf. Wir sehen diese Altersklasse für ihn als den richtigen Jahrgang an. Das entspricht seiner Leistungsfähigkeit", sagt BVB-Nachwuchschef Lars Ricken gegenüber der Bild.