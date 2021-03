Neuer BVB-Sportdirektor: Michael Zorc bestätigt Beförderung von Sebastian Kehl 

Michael Zorc sieht Borussia Dortmund auch nach seinem für den Sommer 2022 angekündigten Abschied in guten Händen. Nachdem verschiedene Medien am Sonntagabend vermeldet hatten, dass der derzeitige Lizenzspielerchef Seebastian Kehl in knapp eineinhalb Jahren Zorcs Posten als Sportdirektor übernehmen werde, bestätigte der derzeitige Amtsinhaber die Personalie am Montag. "Das ist für mich keine Überraschung", antwortete der Manager auf eine Frage, wie er die Entscheidung über seine Nachfolge bewerte und lobte Kehl in der Folge in den höchsten Tönen.

