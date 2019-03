BVB: Neuer Vertrag für Trainer Favre - aber nicht sofort

Wann verlängert Lucien Favre bei Borussia Dortmund? Diese Frage schwebt seit einiger Zeit über dem Schweizer und dem BVB. Doch Eile haben beide Parteien noch nicht. Denn der Vertrag des Trainers läuft bei den Schwarz-Gelben noch bis 2020. Wie der Kicker aber berichtet, soll Favre nicht ohne Vertragsverlängerung in die Saison 2019/2020 gehen.

BVB-Boss über Sancho-Zukunft: "Sicher nicht bis zum Karriereende in Dortmund"

"Wir werden natürlich mit ihm sprechen", sagte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc dem Kicker. Doch nicht sofort, schränkte er ein. Erst einmal sollen er und die Spieler sich auf den Endspurt in der Bundesliga konzentrieren. Denn dort hat der BVB in den vergangenen Wochen neun Punkte Vorsprung gegenüber dem FC Bayern verspielt und ist seit dem vergangenen Wochenende kein Tabellenführer mehr.

Zorc lobt Favre: "Klare Struktur"

Zufrieden sind sie beim BVB mit Favre dennoch. Denn nach der erfolglosen Saison 2018/2019 unter Peter Bosz und Peter Stöger spielt der BVB unter Favre wieder ansehnlichen Fußball. "Favre hat es geschafft, der Mannschaft eine klare Struktur und einen Wiedererkennungswert zu verpassen", sagt Sportdirektor Michael Zorc, "er hat von der ersten Minute an versucht, seine Vorstellungen von Fußball auf dem Trainingsplatz zu vermitteln", sagte Zorc.

Einst für Borussia Dortmund im Einsatz: Was machen Dede, Andreas Möller, Márcio Amoroso und Stéphane Chapuisat heute? ©

50 ehemalige BVB-Spieler und was aus ihnen wurde

Favre mache seine Spieler besser und sei Schöpfer des attraktiven Fußballs, heißt es rund um den BVB. Das soll nach Möglichkeit auch langfristig so bleiben. Der BVB will den Vertrag mit dem 61-jährigen Schweizer am liebsten um ein Jahr bis 2021 verlängern.