BVB präsentiert neues Auswärtstrikot: Graues Muster im Zick-Zack-Format auf schwarzem Hintergrund

Das Auswärtstrikot der Saison 2021/2022 erinnert ein wenig an das stilvolle 110-Jahre-Jubiläumsshirt, das in der vergangenen Saison bei den BVB-Fans für Begeisterung gesorgt hatte. Und auch dieses neue Jersey kommt bei den Anhängern gut an. "Warum sieht das Auswärts eigentlich immer besser aus als das Heim?", fragt ein User via Twitter. Der Preis für das neue Trikot liegt im BVB-Shop bei 84,99 Euro.