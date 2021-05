Schwarzgelb mit Zebrastreifen: BVB präsentiert neues Heimtrikot - Fans kritisieren Design

Borussia Dortmund zeigt in einem Video erstmals offiziell sein neues Heimtrikot für die Saison 2021/22. Der Klub läuft traditionell erneut in den Farben schwarz und gelb auf. Der Ausrüster ist weiterhin Puma. Zum ersten Mal im Einsatz ist der neue Dress beim Bundesliga -Abschluss am Samstag gegen Bayer Leverkusen. Der Preis für das Jersey liegt bei 84,99 Euro.

Der hohe schwarze Anteil im oberen Bereich soll an das Champions-League-Trikot aus dem Jahr 1997 erinnern. Zuletzt hatte der BVB seine Anhänger noch mit einem neongelben Retro-Trikot begeistert. Doch jetzt sorgt das neue Jersey für wenig Freude. "Puma macht so geile Sondertrikots und die normalen sehen dann so aus...", schreibt ein Twitter-User. Ein anderer hätte sich mehr Kreativität gewünscht: "Wenn es nach den Trikots geht, sind wir in der Tabelle im unteren Mittelfeld."