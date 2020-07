BVB-Neuzugang Jude Bellingham nach Tränen-Abschied von Birmingham City rassistisch beleidigt

Es hätte so ein schöner Abend für Jude Bellingham werden sollen: Klassenerhalt mit Birmingham City geschafft und unter Applaus und Tränen der Rührung das letzte Mal vor seinem Wechsel zu Borussia Dortmund das Feld verlassen. Doch das Nachspiel in den sozialen Medien sorgte für einen äußerst faden Beigeschmack. Dem 17-Jährige schlug Hass und Rassismus entgegen.

In einer Videobotschaft wandte er sich an seine Anhänger auf Instagram - und bekam rassistische Kommentare zu lesen. "Er ist schwarz. Schwarze denken immer nur an Geld", schrieb ein User und beleidigte ihn auch persönlich. "Dumme Seite und Mannschaft. Jude Bellingham ist ein überbewertetes Talent. Er ist nutzlos und denkt nur an Geld."

Bellingham wehrt sich gegen Rassismus Bellingham reagierte souverän und machte in seiner Instagram-Story auf den Vorfall aufmerksam. "Wie kann jemand meine Rasse und schändliche Vorurteile benutzen, um eine Entscheidung zu kritisieren, die ich für meine Karriere getroffen haben?", schrieb er zu dem Kommentar. "Die Zeiten haben sich verändert, aber noch mehr muss geschehen", forderte er im Zusammenhang mit dem Kampf gegen Rassismus. In den vergangenen Wochen gab es weltweite Proteste unter dem Slogan #BlackLivesMatters - auch in der Bundesliga bekannten sich Spieler zu den Protesten. Auch Bellingham wollte seine Reichweite nun nutzen, um auf das Problem aufmerksam zu machen.

Bellingham machte am Mittwoch sein letztes Spiel für seinen Herzensklub Birmingham City, bevor er zu Borussia Dortmund wechselt. "Ich liebe diesen Klub, ich bin einfach ein riesiger Fan", sagte er nach der Partie in einem Video. "Was auch immer passieren wird, ich werde immer ein Blue bleiben. Das ist mein Verein", so der 25-Millionen-Euro-Einkauf des BVB. Bellingham spielte in seiner Jugend bereits für Birmingham und wurde dort zu einem der begehrtesten Talente der Welt. Mit sieben Jahren zog er mit seinen Eltern dorthin, seitdem habe er sich "erst in Birmingham City und dann in den Fußball verliebt", sagte er.

