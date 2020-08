BVB-Neuzugang Thomas Meunier attackiert erneut Ex-Klub PSG: "Ziemlich feige"

Der PSG-Abschied von Thomas Meunier in Richtung von Borussia Dortmund läuft nicht ohne Nebengeräusche ab. Der neue Außenverteidiger der Westfalen stört sich besonders an dem Umstand, dass er für das anstehende Finalturnier in der Champions League in Lissabon nicht mehr berücksichtigt wurde, obwohl er den ausdrücklichen Wunsch geäußert habe, spielen zu wollen. "Ich bin in Dortmund zusammen mit meinem Berater fast auf die Knie gegangen, um die Zustimmung zu bekommen, die Saison in der Champions League mit PSG zu beenden", sagte Meunier gegenüber dem belgischen TV-Sender RTBF.