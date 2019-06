BVB-Zugang Thorgan Hazard erklärt seinen Wechsel von Gladbach nach Dortmund

Borussia Dortmund hat Thorgan Hazard mit einem Fünfjahresvertrag bis 2024 ausgestattet - und der belgische Nationalspieler verfolgt in den kommenden fünf Jahren große Ziele mit dem BVB: Er will Titel gewinnen. Im Interview mit der Sport Bild spricht der 26-Jährige über seine neue Herausforderung.

Thorgan Hazard, Lucas Hernández, Hannes Wolf un Julian Brandt - nur vier Spieler, die in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen werden. Der SPORT BUZZER zeigt die Sommertransfers der deutschen Erstligisten! ©

"Ich wollte unbedingt in Deutschland bleiben, ich mag die Bundesliga. Der BVB ist ein großer Klub mit unglaublich vielen und tollen Fans. Ich spiele jetzt mit Dortmund in der Champions League, um die Meisterschaft. Ich bin sehr froh, nun beim BVB zu sein. Ich habe schon vor der gelben Wand gespielt, aber nicht mit den Fans im Rücken", sagt Hazard über seinen Wechsel.

Der Offensivspieler erzielte in der vergangenen Saison für Borussia Mönchengladbach in 35 Pflichtspielen 13 Tore und bereitete zwölf Treffer vor. An diese Leistungen will er in Dortmund anknüpfen. "Ich hoffe, wir können zusammen Titel gewinnen. Entweder die Meisterschaft oder den DFB-Pokal. Ich werde alles dafür tun, um diese Ziele zu erreichen. Wir haben eine Super-Mannschaft. Aber auch schon vergangene Saison war sie sehr stark. Mit etwas mehr Glück hätte sie den Meistertitel gewonnen", so der belgische Nationalspieler.