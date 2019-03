Ex-Borusse Neven Subotic adelt BVB-Star Marco Reus: "Einer der besten Spieler der Welt"

Großes Lob für BVB-Trainer Favre

"Wenn Marco fit ist, dann ist er einer der besten Spieler der Welt"

Subotic sieht keinen "Untergang des deutschen Fußballs"

Das die deutschen Topvereine wie Schalke, der FC Bayern und der BVB dieses Jahr nicht die gewohnte Leistung abrufen, sieht Subotic nicht als "Untergang des deutschen Fußballs". "So was kommt auch in anderen Ligen vor", sagt er. Persönlich zieht er nach seiner Zeit in Frankreich auch wieder die Bundesliga in Betracht. "Ich fühle mich in Saint-Entienne sehr wohl, mache aber auch keinen Hehl daraus, dass sowohl die Bundesliga als auch die Premier League nach wie vor sehr reizvolle Aufgaben bieten können." Der Vertrag des Serben in Frankreich läuft noch bis zum Ende dieser Saison, noch wurde er nicht verlängert. Subotic könnte also ablösefrei wechseln.