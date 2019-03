Bericht: BVB heiß auf Augsburgs Philipp Max - Konkurrenz aus der Serie A

Philipp Max spielt beim FC Augsburg in dieser Saison (24 Spiele, zwei Tore, vier Vorlagen) nicht so überragend wie noch in der Saison 2017/2018, doch trotzdem gehört er zu den spielstärksten Linksverteidigern der Liga. Auch durch seine präzisen Flanken konnte der 25-Jährige in der vergangen Spielzeit 13 Tore direkt vorbereiten. Diese Eigenschaft scheint auch Spitzenklub Borussia Dortmund nicht verborgen geblieben zu sein. Nach Informationen der Sport Bild hat die Borussia ein Auge auf den flinken Verteidiger geworfen und soll darüber nachdenken, ihn als Konkurrenten zu Marcel Schmelzer zu verpflichten.