BVB-Lazarett füllt sich: Nico Schulz reist nach Holland-Spiel vom DFB-Team ab

Die Verletzungssorgen von Borussia Dortmund werden größer - und auch Bundestrainer Joachim Löw muss im wichtigen EM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland am Montagabend den Verlust eines weiteren Stammspielers auffangen. Wie der DFB am Samstag nach der Niederlage gegen Holland (2:4) bekanntgab, wird Linksverteidiger Nico Schulz der Nationalelf in Belfast nicht zur Verfügung stehen.

Der 26-Jährige, der zur neuen Saison von der TSG Hoffenheim zum BVB gewechselt war, ist bereits aus dem Mannschaftshotel in Hamburg abgereist, um sich in Dortmund weiter behandeln zu lassen. Schulz erlitt im Spiel gegen Holland einen Teilriss eines Bandes in der linken Fußwurzel. Das erklärte der DFB in einer Pressemitteilung. Löw muss in den Länderspielen gegen Holland und Nordirland auch auf ManCity-Star Leroy Sané verzichten, der kürzlich einen Kreuzbandanriss erlitt.