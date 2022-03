BVB bestätigt: Außenverteidiger Nico Schulz und Felix Passlack fallen mehrere Wochen aus

Die Personalsituation in der Defensive von Borussia Dortmund spitzt sich zu. Wie die Westfalen am Dienstag mitteilten, fallen auch Nico Schulz und Felix Passlack "einige Wochen aus". Beide laborieren seit dem vergangenen Sonntag an Muskelverletzungen. "Schulz hatte sich seine Blessur während des Aufwärmens unmittelbar vor dem Anstoß der Bundesligapartie beim 1. FC Köln (1:1) zugezogen, Passlack konnte das Spiel nach der Halbzeit nicht mehr fortsetzen", heißt es in der BVB-Mitteilung.

