Bericht: Transfer von Hoffenheim-Star Nico Schulz zum BVB perfekt

Borussia Dortmund verstärkt sich offenbar mit Nationalspieler Nico Schulz. Wie die Bild berichtet, soll der BVB die Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Euro zahlen. Offiziell gemacht werden soll der Wechsel des Linksverteidigers von der TSG Hoffenheim zum Revierklub wohl nach dem letzten Bundesliga-Spieltag. Beim BVB soll Schulz einen Vierjahresvertrag bis zum Ende der Saison 2022/23 unterschreiben.

Im Kicker-Interview vor wenigen Wochen betonte der 26-Jährige noch, dass er zu einem Topklub wechseln wolle. "Das wissen die Verantwortlichen hier, das ist kein Geheimnis. Falls so ein Verein wirklich anklopft, bin ich jetzt in einem Alter, in dem wir uns zusammensetzen und entscheiden müssten, ob der Zeitpunkt gekommen ist", sagte Schulz.