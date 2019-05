Nico Schulz bekräftigt Wechsel-Wunsch: "Würde gerne zu einem Topklub gehen"

Nationalspieler Nico Schulz hofft auf einen weiteren Karrieresprung. "Ich würde gerne einmal zu einem Topklub gehen", sagte der 26 Jahre alte Linksverteidiger von der TSG Hoffenheim in einem Interview mit dem Kicker. "Das wissen die Verantwortlichen hier, das ist kein Geheimnis. Falls so ein Verein wirklich anklopft, bin ich jetzt in einem Alter, in dem wir uns zusammensetzen und entscheiden müssten, ob der Zeitpunkt gekommen ist."