Hamann nach BVB-Niederlage: So muss Dortmund ums Weiterkommen in der Champions League bangen

Nach Ansicht von Dietmar Hamann muss Borussia Dortmund schnell die richtigen Lehren aus dem verpatzen Champions-League -Auftakt und der 1:3-Niederlage bei Lazio Rom ziehen - sonst könnte die Königsklasse für den deutschen Vizemeister schon nach der Gruppenphase beendet sein. " Ich hoffe, dass sie daraus lernen. Wenn sie noch mehr Spiele wie heute machen, wird das Weiterkommen kein Selbstläufer ", sagte der Ex-Nationalspieler und Sky-Experte: "Ich habe über 90 Minuten schlechte Dortmunder gesehen. In der ersten Halbzeit war es Standfußball, in der zweiten Halbzeit war es etwas besser."

Dabei haben die Dortmunder eine auf dem Papier eigentlich machbare Gruppe erwischt. Neben Lazio warten der russische Meister Zenit St. Petersburg und der belgische Champions FC Brügge, der das direkte Duell der beiden Klubs am Dienstag mit 2:1 für sich entschied. Mit einer Leistung wie in Rom dürfte es für die Borussia allerdings gegen jeden Gegner schwer werden. Hamann sah Defizite in allen Bereichen und betonte, dass der BVB die Aufgaben aufgrund seiner spielerischen Qualitäten nicht auf die leichte Schulter nehmen dürfe.