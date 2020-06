Sebastian Kehl schimpft nach BVB-Pleite gegen Mainz 05: "Jeder muss sich hinterfragen"

Sebastian Kehl war angefressen. 0:2 gegen Mainz 05 , wenig Leidenschaft, kaum Ideen - und am Ende eine bittere Niederlage. "Das war zu wenig", schimpfte der Chef der BVB -Lizenzspielerabteilung und antwortete bei Sky auf Fragen nach der einem etwaigen Spannungsabfall oder mangelnder Einstellung: "Wir müssen uns diese Kritik heute gefallen lassen." In den Tagen vor der Partie habe sich dies nicht angedeutet, betonte der Ex-Profi und erklärte dann: "Jeder muss sich heute hinterfragen."

Mainz profitierte von der schwachen Vorstellung der Dortmunder, zeigte seinerseits aber auch eine starke Leistung. Kehl: "Mainz wollte unbedingt gewinnen und hat leidenschaftlich gekämpft." Eigenschaften, die bei der Borussia am Mittwochabend nicht zu erkennen waren. Leidtragende des Außenseiter-Sieges: Werder Bremen und Fortuna Düsseldorf , die wohl auf einen Dreikampf um den 15. Platz und den damit verbundenen sicheren Klassenerhalt gehofft hatten. Mainz hat nun alles in der Hand. Vor dem Spiel gegen Bremen am kommenden Samstag liegt die Mannschaft von Trainer Achim Beierlorzer sechs Punkte vor den Hanseaten. Der Vorsprung auf die Fortuna beträgt fünf Zähler.

In Düsseldorf hatte der BVB am vergangenen Wochenende noch einen Last-Minute-Sieg eingefahren und sich damit vorzeitig für die Champions League qualifiziert. War am Mittwoch folglich die Luft raus? "Wir wollen unbedingt Zweiter werden", beteuerte Mittelfeldspieler Thorgan Hazard. Ex-Nationalspieler und Sky-Experte Dietmar Hamann meinte mit Blick auf die Dortmunder Leistung hingegen: "So kann man nicht auftreten. Da soll sich jeder sein eigenes Urteil bilden."