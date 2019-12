Oliver Kahn teilt gegen BVB-Profis nach Niederlage in Hoffenheim aus: "Die Angst ist größer als der Mut"

Borussia Dortmund hat den Hinrundenabschluss verpatzt. Die Schwarz-Gelben verloren am Freitagabend gegen die TSG 1899 Hoffenheim trotz Führung mit 1:2 . Nach der Partie fand BVB-Trainer Lucien Favre deutliche Worte und ging mit seinen Spielern hart ins Gericht : "Wir hatten das Spiel total im Griff. Wir machen unsere klaren Torchancen nicht. Es war so einfach, das 2:0 und das 3:0 zu machen. Das ist unglaublich, das ist dumm."

Mit seiner Meinung, dass der BVB am 17. Spieltag wichtige Punkte leichtfertig verschenkt hat, stand Favre nicht alleine da. Auch ZDF-Experte Oliver Kahn kritisierte nach der Partie den Auftritt der Dortmunder, die das Auswärtsspiel in der Schlussphase durch Tore von Sargis Adamyan (79.) und Andrej Kramaric (87.) aus der Hand gegeben hatten. "Wenn man deutscher Meister werden will, dann tritt man normalerweise anders auf", analysierte der Ex-Bayern-Torwart live im TV.