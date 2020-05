BVB-Teenie Nnamdi Collins unterschreibt Profi-Vertrag - Transfer zum FC Chelsea vom Tisch

Die nächste Generation bei Borussia Dortmund nimmt weiter Gestalt an. Der U17-Spieler Nnamdi Collins hat beim BVB einen Vertrag bis 2024 unterschrieben , der einen Wechsel in den Profi-Kader im Sommer 2021 vorsieht. Der 16 Jahre alte Innenverteidiger soll aber schon ab der kommenden Saison regelmäßig mit dem Bundesliga-Team trainieren. Außerdem ist vorgesehen, dass Collins schon im Sommer - und damit früher als geplant - von der U17 des BVB zur U19 wechselt.

Lange Zeit lieferten sich die Schwarz-Gelben ein Duell mit dem FC Chelsea. Der Premier-League-Klub hat sich seit einigen Jahren um Collins bemüht, es soll um ein Handgeld in Millionen-Höhe gegangen sein. Doch letztlich stimmte in Dortmund die Perspektive. Und beim Ruhrpott-Verein ist der Teenie unter Gleichgesinnten. Der erst 15 Jahre alte Wunder-Stürmer Youssoufa Moukoko darf dank der herabgesetzten Altersgrenze schon bald in der Bundesliga auflaufen. Mit dem bereits bei den Profis spielenden Giovanni Reyna (17) steht ein weiterer Youngster beim BVB vor dem großen Durchbruch.