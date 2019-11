BVB in Noten: Die Einzelkritik zur Aufholjagd gegen den SC Paderborn 

Zeit zur Rehabilitation: Die Schmach des 0:4 in München, als erschreckend harmlose Dortmunder in 90 Minuten eine torgefährliche Szene zustande brachten, wirkt noch nach. Gegen den SC Paderborn, den Aufsteiger, der den kleinsten Etat aller Erstligisten hat, lieferten die Hausherren eine katastrophale erste Halbzeit ab. Mit 0:3 und einem gellenden Pfeifkonzert in den Ohren wurden die BVB-Stars in die Kabine verabschiedet. Zudem zog sich mit Paco Alcacer ausgerechnet der Stürmer eine Verletzung zu, der gegen die Ostwestfalen sein Startelf-Comeback feiern durfte.

Trotz der Rückschläge meldeten sich die Schwarz-Gelben in der zweiten Halbzeit zurück - und drehten das Spiel. Jadon Sancho (47.), Axel Witsel (84.) und Marco Reus (90.) bescherten dem BVB immerhin ein 3:3-Remis gegen das Bundesliga-Schlusslicht.