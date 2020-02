BVB in Noten: Die Einzelkritik zur Topspiel-Niederlage gegen Bayer Leverkusen

Was für ein Kracher! Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund haben sich im ersten Topspiel dieses Bundesliga-Wochenendes einen offenen Schlagabtausch geliefert. Am Ende ging die Werkself dank eines späten Doppelpacks mit 4:3 als Sieger vom Platz. Der BVB führte bis zur 81. Minute mit 3:2, unterlag nach zweí schnellen Treffern innerhalb von 80 Sekunden aber noch und kassierte nach der Pokal-Niederlage gegen Werder die zweite Schlappe in Folge.