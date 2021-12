Der BVB in Noten: Die Einzelkritik zum Sieg gegen Besiktas Istanbul - Die 1 für Reus und Haaland

BVB in Noten: Die Einzelkritik zum CL-Duell mit Besiktas Istanbul

Für Borussia Dortmund geht es am Samstag (15.30 Uhr, Sky) in der Bundesliga mit einem Auswärtsspiel beim VfL Bochum weiter. Für die Elf von Trainer Marco Rose geht es dann darum, den Abstand von vier Punkten auf Tabellenführer FC Bayern München nach der 2:3-Niederlage im Spitzenspiel am vergangenen Samstag nicht noch größer werden zu lassen. Die Partie in Bochum ist der Auftakt zu einer Englischen Woche in der Bundesliga. Am 15. Dezember (20.30 Uhr, Sky) treffen die Dortmunder auf Tabellenschlusslicht SpVgg Greuther Fürth, am 18. Dezember (18.30 Uhr, Sky) reisen sie in ihrer letzten Begegnung des Jahres zu Hertha BSC.