BVB in Noten: Die Einzelkritik zur Pleite beim FC Barcelona

Zum ersten Mal seit dem europäischen Supercup 1998 wieder im berühmten Stadion Camp Nou: Der fünfte Vorrundenspieltag in der Champions League wurde für Borussia Dortmund beim FC Barcelona zum Festakt. Mehr als 5000 Fans begleiteten ihren Klub, der allerdings gegen einen klar überlegenen Gegner wenig auszurichten hatte und mit 1:3 verlor . Der Druck auf den angeschlagenen BVB-Trainer Lucien Favre dürfte nach der Leistung nicht unbedingt geringer werden.

Für den SPORTBUZZER hat Reporter Felix Meininghaus das Spiel im Camp Nou verfolgt. Wie waren Marco Reus, Mats Hummels & Co. in Form? Das verrät ein Blick in die Bildergalerie.