BVB in Noten: Die Einzelkritik gegen Eintracht Frankfurt – Raphael Guerreiro überragt

Bei Borussia Dortmund wird nach den Niederlagen in Bremen im DFB-Pokal und in Leverkusen (Bundesliga) mal wieder über den Trainer diskutiert. Lucien Favre kennt das schon. Der überzeugende Sieg im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt wird die Wogen glätten. Zumindest vorerst, denn durch das 4:0 (1:0) gegen die enttäuschende Eintracht sprang die Borussia zumindest über Nacht auf Platz zwei.

Für den SPORTBUZZER hat unser Reporter Felix Meininghaus das Spiel gegen die Frankfurter Eintracht verfolgt. Seine Einzelkritik für Mats Hummels, Emre Can & Co. gibt es mit Schulnoten und einer kurzen Beurteilung in der Bildergalerie.