BVB in Noten: Die Einzelkritik zum Sieg gegen Hertha BSC

Dran bleiben an den Champions-League-Plätzen und den spürbaren Aufschwung der letzten Wochen fortsetzen: Gegen Hertha BSC waren drei Punkte für Borussia Dortmund Pflicht - und die Spieler lieferten. Dank Toren von Julian Brandt (54. Minute) und Youssoufa Moukoko (90.) - beide unter tätiger Mithilfe von Hertha-Keeper Rune Jarstein - gewinnt Dortmund mit 2:0 (0:0) und springt vorerst auf Platz fünf, mit nur einem Punkt Rückstand auf Eintracht Frankfurt auf Königsklassen-Rang vier.

Für den SPORT BUZZER hat sich Felix Meininghaus die BVB-Akteure auf dem Platz genau angeschaut und anhand ihrer Leistungen bewertet. War Erling Haaland wieder in Gala-Form? Konnte ein anderer Spieler glänzen? Die BVB-Noten hier in der Einzelkritik!

Der BVB in der Einzelkritik gegen Hertha BSC. ©

BVB in der Einzelkritik gegen Hertha BSC

Mit dem Heimspiel verlor der BVB erneut viel Geld, wenn man den Worten von Klub-Boss Hans-Joachim Watzke Glauben schenkt: Bei jedem Spiel im Signal Iduna Park ohne Zuschauer gingen den Dortmundern rund vier Millionen Euro verloren. "Wenn man halbwegs den Lieferzusagen glauben kann und wenn man die Hoffnung hat, dass wir das managementmäßig hinbekommen, dann wäre es krank, nicht mit Zuschauern für die nächste Saison zu planen", sagte der 61-Jährige beim „FAZ“-Kongress "Zwischen den Zeilen" am Freitag in Frankfurt. Gegen den Eindruck, der Fußball sei nicht so demütig, wie er das von sich behaupte, wehrte sich der Fußball-Funktionär. "Das ist Unfug. Der Fußball ist ein Abbild der Gesellschaft, nicht besser und nicht schlechter", sagte er. Die Wiederaufnahme des Bundesligabetriebes verglich Watzke mit "Millionen anderer Menschen, die auch ihren Beruf ausübten."