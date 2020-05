BVB in Noten: Die Einzelkritik zum Kantersieg gegen Paderborn – Sancho erst schwach, dann überragend

Wiedergutmachung nach der Niederlage im deutschen Klassiker: Nachdem die Meisterschaft futsch ist, geht es für Borussia Dortmund darum, in den letzten fünf Saisonspielen einen Platz in der Champions League zu sichern. Da würde doch beim Tabellenletzten SC Paderborn nichts anbrennen. Oder doch? Viele Fans erinnern sich mit Grausen an den 0:3-Zwischenstand beim Hinspiel. Am Ende ging es 3:3 aus. Die BVB-Profis machten es beim zweiten Aufeinandertreffen besser, gewannen mit 6:1. Was in der ersten Halbzeit nach einem Arbeitssieg aussah, wurde letztlich eine klare Sache.