Borussia Dortmund in Noten: Die BVB-Einzelkritik zum 5:1-Sieg gegen den 1. FC Köln

Im zweiten Durchgang erwischte der BVB erneut einen perfekten Start. Bis zum 3:0 dauerte es keine drei Minuten. Reus bediente mit einem perfekten Zuspiel Sancho, der kurz wackelte und den Ball hoch im Kasten versenkte. Die beste Chance der Kölner besaß in dieser Phase Winter-Neuzugang Mark Uth. Nach einer Hereingabe Kingsley Ehizibue hielt die Schalke-Leihgabe den Fuß hin, scheiterte aber an Roman Bürki. Besser machte es Uth nach 65 Minuten. Im Anschluss an einen Eckball rückte der 28-Jährige wieder in den Strafraum und zog knallhart ab - 1:3.