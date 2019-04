BVB in Noten: Die Einzelkritik zum Sieg gegen den SC Freiburg

BVB spielt brutal effizient

Anders der BVB, der nach Vorarbeit von Marco Reus in der zwölften Minute durch Jadon Sancho in Führung ging und kein Problem damit hatte, Freiburg das Spiel machen zu lassen. Im zweiten Durchgang dann erhöhten die Dortmunder erbarmungslos: Der zuletzt eher formschwache Reus (54.), Götze (79., nach einer tollen Kombination mit Sancho und Reus sowie der eingewechselte Paco Alcacer (87.) per Elfmeter schraubten das Ergebnis in die Höhe.