Bericht: Memphis Depay ist Transfer-Kandidat für BVB - Ersatz für Sancho?

Deutschlands Vizemeister Borussia Dortmund will sich für den Fall eines drohenden Abgangs von Offensiv-Star Jadon Sancho rüsten. Die Bild bringt in diesem Zusammenhang einen konkreten Namen ins Spiel: Memphis Depay von Olympique Lyon . Dem Bericht zufolge soll der Holländer ein Kandidat dafür sein, den als sicher geltenden Verlust von Sancho aufzufangen. Weil der Tabellensiebte der abgebrochenen Ligue-1-Saison das internationale Geschäft verpasste, soll Depay einem Vereinswechsel ohnehin nicht abgeneigt sein. Der BVB wäre als sicherer Champions-League-Teilnehmer demnach eine sinnvolle Option.

Depay, dessen Vertrag in Frankreich noch bis 2021 läuft, war in der Winterpause der Saison 2016/17 von Manchester United zu Lyon gewechselt. Seither stand der wendige Flügelmann für die Franzosen in 102 Ligue-1-Partien auf dem Platz, kam dabei auf 43 Tore und 33 Vorlagen. Im vergangenen Dezember wurde Depay durch einen Kreuzbandriss ausgebremst, verpasste somit sämtliche Rest-Partien bis zum Saison-Abbruch. Der Marktwert des 26-Jährigen, der nach wie vor an seinem Comeback auf den Rasen arbeitet, wird auf 44 Millionen Euro taxiert. Eine Summe, die für den BVB durch den im Raum stehenden Sancho-Verkauf kein Problem sein sollte.