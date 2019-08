Transfer fix: Ömer Toprak wechselt vom BVB zu Werder Bremen - Leihe mit Kaufpflicht

Toprak wird nach Werder-Angaben für eine Saison ausgeliehen, anschließend ergebe sich "mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Kaufverpflichtung". Zuvor hatten die Ruhr Nachrichten berichtet, dass der Ex-Leverkusener (insgesamt 227 Bundesliga-Spiele) sich für Werder entschieden hatte. Werder habe demnach beim Transfer "alle Hebel in Bewegung gesetzt", um seinen Wunschspieler an die Weser zu lotsen. Toprak wurde auch mit einem Transfer zum italienischen Erstligisten US Sassuolo in Verbindung gebracht. Beim BVB-Test gegen Preußen Münster hatte Toprak am Sonntag bereits gefehlt.