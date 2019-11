BVB erhält Lob von unerwarteter Seite: Ousmane Dembélé schwärmt von seinem Ex-Klub

Nach seinem unrühmlichen Abschied von Borussia Dortmund im Sommer 2017 stimmt Ousmane Dembélé versöhnliche Töne in Richtung seines ehemaligen Arbeitgebers an. "Dortmund wird für mich ein besonderes Spiel sein. Ich habe immer noch Freunde unter meinen ehemaligen Teamkollegen. Wir werden Rivalen sein, aber nichts ändert sich. Ich bin vor drei Jahren gegangen und habe sie seitdem nicht mehr gesehen. Emotional wird es ein bisschen schwierig werden, aber ich werde mich freuen, sie zu sehen und gegen sie zu spielen", sagte der Flügelstürmer des FC Barcelona vor dem Champions-League-Duell der beiden Klubs am Mittwoch.