Paco Alcacer: So wird beim BVB über Problem-Profi Ousmane Dembélé gesprochen

Anders als in Fankreisen ist Dembélé im BVB-Kader eher in positiver Hinsicht ein Thema. Dortmunds Mittelstürmer Paco Alcácer hat nun in einem Interview enthüllt, inwieweit Dembélé auch knapp zwei Jahre nach seinem unwürdigen Abgang noch Anlass für Gespräche in der BVB-Kabine ist. "Wir reden in Dortmund noch von ihm - immer gut", betonte der Angreifer gegenüber der spanischen Zeitung Sport. Seine Begründung: "Schlecht über jemanden zu sprechen, schafft keine gute Atmosphäre."