Bericht: BVB begnadigt Paco Alcácer – Spanier kehrt gegen Köln in den Kader zurück

Er galt schon als fast sicherer Abgang - doch zumindest vorerst spielt Paco Alcácer weiterhin eine Rolle bei Borussia Dortmund . Der Spanier wird am Freitagabend gegen den 1. FC Köln (20.30 Uhr) wieder im Kader des BVB stehen , nachdem er zuletzt gegen Augsburg (5:3) von Trainer Lucien Favre gestrichen worden war . Das berichtet die Bild. Der wechselwillige Offensivmann dürfte allerdings zunächst auf der Bank Platz nehmen.

Favre vermeidet Alcácer-Bekenntnis

Alcácer wird vor allem bei Atlético Madrid als Neuzugang gehandelt. Favre hatte zuletzt ein klares Bekenntnis zum 26-Jährigen vermieden. Favre hatte kurz vor dem Rückrunden-Auftakt in Augsburg den Alcacer-Verzicht erklärt: "Ich hatte nicht das Gefühl, dass er bereit ist, uns heute zu helfen" , sagte der BVB-Coach. Ob der Spanier gegen Köln mitwirken dürfe, ließ der Trainer zunächst offen: "Wir sehen uns jeden Tag. Gestern haben wir uns zweimal getroffen, weil wir zweimal trainiert haben. Wir werden sehen, wer im Kader ist und wer nicht", so Favre.

In der Bundesliga-Hinrunde hatte Alcácer lediglich 527 Minuten gespielt, nur sechs Mal stand er dabei in der Startelf. Gelangen ihm in den ersten vier Spielen noch starke fünf Tore, blieb er seit Mitte September ohne Treffer. Im Oktober setzte ihn eine Achillessehnenverletzung für vier Wochen außer Gefecht - seither kam er lediglich zu vereinzelten Kurzeinsätzen.