Das denkt BVB-Star Paco Alcácer über das Duell mit Ex-Klub FC Barcelona

Alcácer: "An die positiven Dinge erinnern"

Alcácer spielte zwischen 2016 und 2018 für den FC Barcelona. In den insgesamt 50 Spielen kam der Spanier oft nur zu Kurzeinsätzen - er war hinter Luis Suárez und Lionel Messi nur dritte Wahl. "Im Leben trifft man Entscheidungen und ich bereue nichts. Es ist wahr, dass man dazulernt, egal, ob man spielt oder nicht. Ich versuche, mich an die positiven Dinge zu erinnern, die mich zu dem gemacht haben, was ich jetzt bin. Und die negativen Sachen versuche ich, hinter mir zu lassen", sagt Alcácer über seine Zeit beim spanischen Top-Klub.

BVB zum Abschluss gegen Slavia Prag

Letzter Gruppenspieltag für den BVB ist am 10. Dezember gegen Slavia Prag. Wie üblich ziehen die acht Gruppensieger und acht Gruppenzweiten ins Achtelfinale ein. Dieses wird noch vor Weihnachten am 16. Dezember ausgelost. Die Gruppendritten spielen in der ersten K.o.-Runde der Europa League weiter. Für die Gruppenvierten ist die Europacup-Saison beendet. Der nächste Champions-League-Sieger wird am 30. Mai 2020 in Istanbul gekürt.