Alcacer-Abgang bei Borussia Dortmund fast fix: Stürmer geht zu Villarreal

Jetzt also doch! Paco Alcacer wird Borussia Dortmund in diesem Winter verlassen. Das berichten die spanische Marca und der Kicker am Mittwochabend übereinstimmend. Demnach wechselt der spanische Stürmer zurück in seine Heimat - allerdings nicht wie lange angenommen zum FC Valencia, sondern zum FC Villarreal. Laut Bild soll der Wechsel am Donnerstag verkündet werden. Am Mittwochabend soll Alcacer nach Spanien gereist sein.