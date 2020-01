Spanier berichten: Paco Alcácer mit Valencia einig – BVB winkt sattes Transfer-Plus

Emre Can und Andreas Christensen vor der Rückkehr in die Bundesliga? Was passiert mit Paco Alcacer? Der SPORT BUZZER macht vor dem Endspurt den Transfercheck zu den 18 Bundesliga-Klubs. ©

Bedingung für Alcácer-Wechsel: Thiago-Cousin von Barcelona umworben

Die Spanier haben akuten Bedarf, weil ihr Topstar Rodrigo Moreno, Cousin von Bayern-Star Thiago Alcantara, in den kommenden Tagen seinerseits nach Barcelona wechseln soll. Die Katalanen müssen den Verlust des langzeitverletzten Angreifers Luis Suarez kompensieren und arbeiten mit Hochdruck an einem Transfer Rodrigos. Alcácer soll die bei Valencia gerissene Lücke schließen. Dem BVB winkt laut Cadena Ser eine satte Ablöse von bis zu 60 Millionen Euro. Zum Vergleich: Im Sommer hatte die Borussia gerade einmal 21 Millionen Euro nach Barcelona überwiesen.

Alcácer hatte für den BVB in 47 Spielen starke 26 Tore geschossen, allerdings immer wieder mit langen verletzungsbedingten Ausfallzeiten für Probleme gesorgt. Nach der Verpflichtung von Sturm-Juwel Erling Braut Haaland, das in seinen ersten zwei Bundesliga-Einsätzen fünf (!) Tore schießen konnte (so viele wie Alcácer in der gesamten bisherigen Liga-Saison), war der Iberer zu einem Dasein als Joker verdammt - mit dem er offensichtlich seine Probleme hat.