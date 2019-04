Paco Alcácer zurück im Mannschaftstraining von Borussia Dortmund

Paco Alcácer ist auf dem Weg zurück in den Kader von Borussia Dortmund. Der in der Bundesliga schon 16-mal erfolgreiche Torjäger, der am Samstag beim 0:5 im Gipfeltreffen beim FC Bayern München wegen einer Armverletzung gefehlt hatte, war am Dienstag zumindest bei Teilen des Teamtrainings dabei. Das erhöht die Chance auf einen Einsatz des 25 Jahre alten Spaniers im Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr) gegen Mainz 05.