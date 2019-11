Streli Mamba schockt BVB! Paderborn führt nach Konter-Tor in Dortmund

Was für ein Schock für Borussia Dortmund! Das Team von Trainer Lucien Favre ist mit mächtig Druck in das Heimspiel gegen den SC Paderborn (hier im SPORTBUZZER-Liveticker) gegangen - und liegt schon nach fünf Minuten in Rückstand. Der BVB lief nach einem eigenen Eckball vor heimischem Publikum in einen Konter, den der Tabellenletzte schulbuchmäßig ausspielte.

Paderborn-Keeper Leopold Zingerle faustete die Hereingabe des überraschend in der Startelf stehenden Mahmoud Dahoud nach vorne. Dann kam die SCP-Lokomotive mächtig in Fahrt. Kai Pröger setzte sich auf der rechten Außenbahn gegen Nationalspieler Nico Schulz durch, ließ dem Außenverteidiger des BVB im Laufduell keine Chance. Nach einem sauberen Zuspiel in der Mitte musste Mamba den Ball nur noch gezielt an Dortmunds Torwart Roman Bürki vorbei spitzeln. Es war der dritte Saison-Treffer des Paderborner Angreifers.

BVB mit voller Offensive

Der BVB war mit einer offensiven Formation in das Duell gegen den Aufsteiger gegangen, der zuvor nur vier Punkte aus den ersten elf Spielen geholt hatte. Sowohl Kapitän Marco Reus als auch Paco Alcácer starteten. Doch Paderborns Trainer Steffen Baumgart kündigte schon vor der Partie an. Er betonte, dass seine Mannschaft vor allem gegen vermeintlich große Gegner immer überzeugt habe: „In solchen Spielen haben wir immer gezeigt, was wir können.“ Das bekam der BVB schon nach fünf Minuten zu spüren.