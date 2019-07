Bericht: BVB mit Interesse an Patrik Schick vom AS Rom - Leihe könnte an Vertrag scheitern

Der nächste Neuzugang könnte ein Tscheche werden. Denn laut einem Bericht des kicker haben die Dortmunder ein Auge auf Patrik Schick geworfen. Der Offensivspieler spielt aktuell bei der AS Rom in der italienischen Serie A. Für die Roma erzielte er in seinen 68 Ligaspielen bisher acht Tore und bereitete drei Treffer vor. Der 1,90 Meter große Offensivmann kann im Sturmzentrum, aber auch auf den Außenbahnen eingesetzt werden. Der Wert des Spielers wird von transfermarkt.de auf rund 15 Millionen Euro taxiert.

Deal könnte an Vertragssituation von Schick scheitern

Für den BVB kommt dem Bericht zufolge jedoch nur eine Leihe infrage. Allerdings könnte die komplizierte Vertragssituation des Nationalspielers einem möglichen Transfer im Wege stehen. Schick war 2017 für eine Leihgebühr in Höhe von rund fünf Millionen Euro von Sampdoria Genua in die italienische Hauptstadt gewechselt. Danach griff eine Kaufpflicht, mit der sich der Spieler bis 2022 an die Roma gebunden hatte. Genua sicherte sich durch den Verkauf eine Transferbeteiligung in Höhe von 50 Prozent, falls Schick die Roma bis zum Februar 2020 fest verlassen sollte. Sollte der Spieler über diesen Zeitpunkt hinaus in Rom bleiben, erhält Schicks Ex-Klub Genua direkt 20 Millionen Euro als Teil der Ablöse vom Ligakonkurrenten.