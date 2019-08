Transfer von Patrik Schick vor Abschluss? BVB angelt sich offenbar Stürmer von AS Rom

Der BVB angelt sich offenbar einen neuen Stürmer. Nachdem bekannt wurde, dass der vom Vizemeister umworbene Moise Kean wohl vor einem Wechsel zum FC Everton steht , sind die Gerüchte um Patrik Schick wieder aufgekommen . Wie die italienische Sportzeitung Corriere dello Sport berichtet, steht der Stürmer der AS Roma unmittelbar vor einer Unterschrift bei Borussia Dortmund - nur noch letzte Details seien demnach zu klären. Ob es sich um eine Leihe oder einen Kauf handelt, sei nicht bekannt.

Zuvor berichtete der Kicker, dass der BVB ein Auge auf den tschechischen Stürmer geworfen haben soll. Für die Roma erzielte er in seinen 68 Ligaspielen bisher acht Tore und bereitete drei Treffer vor. Der 1,90 Meter große Offensivmann kann im Sturmzentrum, aber auch auf den Außenbahnen eingesetzt werden. Der Wert des Spielers wird von transfermarkt.de auf rund 15 Millionen Euro taxiert.

BVB-Geschäftsführer Watzke sieht keinen Bedarf an neuen Stürmern

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke machte zuletzt allerdings deutlich, dass der BVB keinen akuten Bedarf an einem neuen Stürmer habe. "Ich habe das Gefühl, dass wir einen gelernten Mittelstürmer haben. Und damit haben wir genauso viele gelernte Mittelstürmer wie Bayern München, nämlich einen. Paco Alcácer hat ja jetzt in den Testspielen auch immer getroffen. Ehrlich gesagt verstehe ich die ganze Diskussion nicht", sagte der BVB-Geschäftsführer am Ende der sechstägigen USA-Reise des Bundesligisten den Ruhr Nachrichten.