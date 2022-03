BVB patzt bei Haalands Startelf-Comeback in Köln: Rückstand auf FC Bayern wächst wieder an

Beim Startelf-Comeback von Top-Torjäger Erling Haaland nach 57 Tagen ist Borussia Dortmund im Gastspiel beim 1. FC Köln nicht über ein 1:1 (1:1 ) hinaus gekommen. Damit verpasste es der BVB vor der Länderspielpause, wieder auf vier Punkte an Bundesliga-Tabellenführer FC Bayern München heranzurücken. Den Führungstreffer von Marius Wolf (8. Minute) konterte Sebastian Andersson (36.) mit seinem Tor in einem intensiven Spiel im mit 50.000 Zuschauern ausverkauften Rheinenergiestadion kurz vor der Halbzeit. Der BVB, der zuletzt zweimal in Folge gewann, liegt nun sieben Spieltage vor Saisonende wieder sechs Punkte hinter den Bayern, die am Samstag mit 4:0 bei Union Berlin gewannen. Sieben Spiele stehen noch an, darunter am viertletzten Spieltag das direkte Duell in München Köln bleibt Tabellen-Siebter und schielt wieder in Richtung Europacup-Plätze.

